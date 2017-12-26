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أمسية ثقافية وشعرية بمحافظة الحديدة
[26/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
كرم وكيل محافظة الحديدة لشئون الشباب صدام ناصر أحمد وأمين عام مؤسسة أبجديات الثقافية أحمد بن عفيف النهاري، المشاركين في الأمسية الثقافية والشعرية التي نظمتها اليوم المؤسسة بالتعاون مع منظمة عطاء للتنمية الاجتماعية.
وفي الأمسية التي حضرها عضو استشارية المؤسسة عبد الناصر الجنيد.. أشاد الوكيل صدام بتنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تسهم في إتاحة الفرصة أمام الشباب لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم.
وقدمت في الأمسية عدد من الفقرات الثقافية والشعرية والمسرحية لخصت بشكل درامي حال الأمهات اللاتي قصرن في واجباتهن تجاه أبنائهن وما يتنج عن ذلك التقصير من مآسي.
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