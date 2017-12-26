أحزاب اللقاء المشترك تدين جرائم العدوان بحق المدنيين [26/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت أحزاب اللقاء المشترك الجرائم المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين في المنازل والأسواق والطرقات بأمانة العاصمة ومحافظات تعز والحديدة وذمار والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.



واعتبر اللقاء المشترك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه المجازر انتهاكا سافرا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب ضد الإنسانية.



وأكد البيان أن تصعيد دول العدوان واستفحاله في سفك دماء اليمنين ينم عن الفشل الذريع في تحقيق أهدافه على مدى ثلاث سنوات.



ولفت إلى أن الصمت الدولي شجع تحالف العدوان على ارتكاب هذه الجرائم والتي ستقابل بالرد والتصعيد الذي يشفي غليل اليمنيين.



وحمل البيان تحالف العدوان المسئولية الكاملة عن تلك الجرائم، كما حمل عدد من الأحزاب التي تقف إلى جانبه، المسئولية الأخلاقية والقانونية والمجتمعية إزاء وقوفها إلى جانب المعتدي الذي يستمر في سفك دماء أبناء الشعب اليمني.



و دعا البيان القواعد الشعبية لأحزاب اللقاء المشترك إلى رفد الجبهات، وحث القوة الصاروخية على الرد المناسب لردع العدوان.

سبأ