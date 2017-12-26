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الدكتور المداني يتفقد مستشفى زبيد والمركز الصحي بالجرحي
[26/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
تفقد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد السلام المداني سير العمل بالمركز الصحي بمديرية الجراحي.
والتقى الدكتور المداني نائب مدير المركز ، مستمعا منه إلى شرح عن الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المديرية والصعوبات التي تواجه إدارة المركز وسبل معالجتها.
كما اطلع اادكتور المداني على الخدمات الصحية بمستشفى زبيد بمديرية زبيد التاريخية واحتياجاته الطبية.
وزار مستشفى زبيد الريفي والتقى نائب وزير الصحة مدير الصحة بالمديرية ومدير المستشفى واللذين اطلعاه على مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمترددين على المستشفي .
وتفقد الدكتور المداني الأقسام المختلفة، واستمع إلى إيضاح من المرضى لمعرفة مستوى الخدمات الطبية اامقدمة لهم.
وأشاد الدكتور المداني بجهود العاملين في المستشفى وتفانيهم في تقديم الخدمات الصحية رغم انقطاع المرتبات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.
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