قيادة السلطة المحلية بالجوف تدين مجازر العدوان في عدة محافظات [26/ديسمبر/2017] الجوف - سبأ:

أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف المجازر البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء في محافظات صنعاء وذمار والحديدة وتعز وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.



وأوضحت قيادة المحافظة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه المجازر تضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ألف يوم في ظل صمت دولي مخز ومعيب.



وأكد البيان أن الصمت الدولي شجع العدوان السعودي على الاستمرار في التمادي لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية وكافة مقومات الحياة.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنا، مسئولية مايرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.



وأهاب البيان بكافة القبائل اليمنية التحرك لرفد الجبهات بالرجال للرد على العدوان في ميادين العزة والكرامة.

سبأ