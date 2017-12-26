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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:53:48م
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أصيب 39 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما بإصابات بالغة في كوبا إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد.
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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متجهة صوب 65 دولارا للبرميل لكنها ظلت تحوم قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 إذ بدد اقتراب استئناف تشغيل خط أنابيب نفط في بحر الشمال تأثير الدعم الذي ناله النفط من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
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  محلي
قيادة السلطة المحلية بالجوف تدين مجازر العدوان في عدة محافظات 
[26/ديسمبر/2017] الجوف - سبأ:
أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف المجازر البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء في محافظات صنعاء وذمار والحديدة وتعز وراح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.

وأوضحت قيادة المحافظة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه المجازر تضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ألف يوم في ظل صمت دولي مخز ومعيب.

وأكد البيان أن الصمت الدولي شجع العدوان السعودي على الاستمرار في التمادي لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية وكافة مقومات الحياة.

وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنا، مسئولية مايرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.

وأهاب البيان بكافة القبائل اليمنية  التحرك لرفد الجبهات بالرجال للرد على العدوان في ميادين العزة والكرامة.
سبأ
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