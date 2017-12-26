الرئيس الصماد يناقش مع محافظ تعز الأوضاع بالمحافظة التقى الأخ صالح الصمّاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء اليوم، محافظ تعز عبده محمد الجندي، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي. إصابة 39 شخصا في كوبا نتيجة انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان أصيب 39 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما بإصابات بالغة في كوبا إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد. انخفاض أسعار النفط صوب 65 دولارا مع اقتراب استئناف تشغيل خط أنابيب فورتيس انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متجهة صوب 65 دولارا للبرميل لكنها ظلت تحوم قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 إذ بدد اقتراب استئناف تشغيل خط أنابيب نفط في بحر الشمال تأثير الدعم الذي ناله النفط من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك. هاري كين يحطم رقم ميسي وشيرر بتسجيله ثلاثية في مرمى ساوثهامبتون إنفرد مهاجم نادي توتنهام هوتسبر هاري كين اليوم الثلاثاء بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في خلال سنة واحدة بتسجيله الهدف الـ 56 خلال عام 2017م .. متفوقاً على الأرجنيتيني ليونيل ميسي الذي سجل 54 هدفاً مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.