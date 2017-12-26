[26/ديسمبر/2017] الحديدة – سبأ:
تفقد محافظ الحديدة حسن احمد الهيج اليوم مشروع مركز معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم الجديد بهيئة مستشفى الثورة العام، الذي يتم تنفيذه وتجهيزه بتمويل من منظمة الصحة العالمية بتكلفة تقدر بـ 150 الف دولار.
واستمع المحافظ الهيج من رئيس الهيئة الدكتور خالد احمد سهيل إلى شرح عن مكونات المركز الذي سيغطي معالجة حالات سوء التغذية بمحافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويت .
وأشار سهيل إلى أن المركز الذي يتم تجهيزه بسعة 24 سريرا يضم اختصاصيين مرجعيين في معالجة سوء التغذية، ويعتبر مركز مرجعي للمحافظات الأربع.
ولفت إلى أن المركز يتضمن قاعتين لتدريب وتأهيل العاملين الصحيين في المرافق الصحية بمحور الحديدة من خلال الاختصاصيين والفنيين العاملين في المركز.
وأشاد المحافظ الهيج بدعم منظمة الصحة العالمية المستمر للقطاع الصحي الذي ساهم إلى حد كبير في تخفيف معاناة المرضى الناتجة عن الظروف التي خلفها العدوان والحصار المفروض على الوطن.
سبأ