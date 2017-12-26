[26/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
حمل تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان هيئة الأمم المتحدة كافة المسؤولية القانونية عن المجازر المرتكبة ضد المواطنين الأبرياء في مختلف محافظات الجمهورية .
واعتبر التكتل في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المتشدقة بحقوق الإنسان راعية لتلك الجرائم وشريكة فيها جراء صمتها الداعم لقوى الاستكبار العالمي.
وأدان البيان الجرائم المتكررة والممنهجة بحق المواطنين في مساكنهم ومقار أعمالهم وأسواقهم ، بغية تركيع الشعب اليمني ، لافتاً إلى أن هذه الجرائم جرائم حرب لاتسقط بالتقادم .
ودعا البيان كافة القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية للاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد ، مثمناً تضحيات وصمود أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة وثباتهم الأسطوري في وجه الصلف السعودي الأمريكي الإماراتي.
سبأ