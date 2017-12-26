[26/ديسمبر/2017] إب - سبأ:
افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم الجامعة الماليزية الدولية بالمحافظة .
واستمع المحافظ صلاح من رئيس مجلس أمناء الجامعة المستشارة قاهرة الصلالي إلى شرح عن مكونات مبنى الجامعة وأقسامها وكلياتها ومرافقها بتكلفة مليار ريال بتمويل استثماري.
وأوضحت أن الجامعة ستبدأ هذا العام الدراسي بثلاث كليات تضم عشرة أقسام في مجالات الطب والهندسة والمال والأعمال، لافته إلى أن لدى الجامعة الماليزية خطة لتوسيع الدراسة في عدد آخر من الكليات العلمية والنظرية خلال الأعوام القادمة.
وأشار المحافظ صلاح إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الجامعات لاستيعاب مخرجات التعليم الثانوي بالمحافظة ، مؤكداً إستعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات للمشاريع التعليمية الجامعية خصوصا في هذه المجالات والتخصصات التي تحتاجها المحافظة وسوق العمل .
حضر الافتتاح رئيس الجامعة الدكتور محمد الصوفي والأمين العام للجامعة أحمد الشرعبي وعدد من المسئولين بالمحافظة .
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