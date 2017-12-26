[26/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان المجازر المروعة التي ارتكبتها طائرات التحالف بحق المدنيين في عدد من المحافظات وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل و جريح.
وأكد المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هدف العدوان على اليمن أصبح واضحا وجليا متمثلاً في إبادة الشعب اليمني من خلال المجازر التي تستهدف المدنيين في كل مكان.
وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسئولية عن هذه الجرائم بسبب موقفهما الذي بدا عاجزاً عن إيقاف استهداف المدنيين ومنشأتهم وكل ما يتعلق باحتياجاتهم وكذا رفع الحصار .
وناشد البيان أحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني والعمل على إيقاف إراقة الدماء.
سبأ