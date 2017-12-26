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دورة تدريبية خاصة بإدارة الكوارث ومواجهة الإصابات بالحديدة
[26/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
بدأت بمحافظة الحديدة اليوم دورة خاصة بإدارة الكوارث والتخطيط لمواجهة الإصابات الجماعية، ينفذها مكتب الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

تهدف الدورة التي تستمر ستة أيام، إكساب 20 مشاركا ومشاركة من مستشفى العلفي ومستشفى بيت الفقيه، معلومات ومهارات لمواجهة الكوارث والإصابات وإدارة الأزمات بفعالية، وتطبيقها لتقييم وتحديث خطة مواجهة الكوارث والإصابات الجماعية في المستشفيات المشاركة.

وخلال افتتاح الدورة أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله، أن الدورة تستهدف مجموعة من المختصين في مستشفيي العلفي الجامعي وبيت الفقيه الريفي، لمواجهة الكوارث والتعامل مع الإصابات بطريقة علمية تضمن عدم حدوث مضاعفات وتقلل من الخسائر خلال التعامل مع الإصابات.

وأشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي والذي يشمل العديد من الجوانب يأتي في مقدمة ذلك دعم المرافق الصحية بالمشتقات النفطية والأدوية إضافة إلى جوانب التدريب.

وأكد الدكتور جارالله أن المنظمة تمثل شريك حقيقي للقطاع الصحي خلال هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أكد مدير الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بالمحافظة أحمد الصوفي، استمرار المنظمة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي وبما يخفف من الضغط على المستشفيات الحكومية وكذا تخفيف الأعباء على المواطنين في مختلف المديريات.

وثمن دعم قيادة  السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة في تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمة.

إلى ذلك أوضحا مدربا الدورة الدكتور أحمد الصعفاني والدكتور ماجد الشرعبي، أن الدورة ستركز على تحديد وإدارة المخاطر وسياسات الطوارئ والأزمات وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها وتقييم مخاطرها وخطة الكوارث الداخلية ودور لجنة مكافحة الكوارث.

وأشارا إلى أن المشاركين في الدورة سيتلقون من خلال محاضرات وتطبيقات عملية معارف جديدة عن إدارة الإصابات الجماعية وعمليات الفرز في مكان الحادث وفي المستشفى والتعامل مع الكوارث والأزمات وسياسات التحويل وخطة مواجهة المتفشيات الوبائية واستعادة الوضع الطبيعي .

حضر افتتاح الدورة مدير عام مستشفى العلفي الدكتور محمد قطقط ونائب مدير عام المستشفى الدكتور عبد السلام الأهدل.
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