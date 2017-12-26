محلي أمانة العاصمة يناقش المواضيع المتعلقة باستمرار وتحسين الخدمات [26/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عباد، المواضيع المتصلة باستمرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشاط ومهام المجلس المحلي خلال الفترة الماضية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان وأعضاء المجلس، جهود الأمين العام وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الإيرادات والموارد المالية في الفترة السابقة.



وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي واجهت سير عمل ومهام المجلس المحلي جراء استمرار العدوان والذي تسبب في تدني مستوى الخدمات في الأمانة.



وأشاد أمين العاصمة عباد، بدور أمين جمعان خلال فتره تحمله مسئولية القائم بأعمال أمين العاصمة بجانب عمله كأمين عام للمجلس المحلي والذي استطاع بتعاون الجميع في قيادة السلطة المحلية على التغلب على التحديات وتوفير الخدمات بالحد الأدنى للمواطنين مما عزز من الصمود واستقرار الخدمات بالعاصمة.



وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أن تبقى أمانة العاصمة عاصمة صامدة ومستقرة وآمنة .. مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود واستشعار المسؤولية كل من موقعه ومجال عمله.



وشدد أمين العاصمة على أهمية بذل مزيد من الجهود لتنمية الموارد المالية والإيرادات وتوفير الإمكانيات اللازمة واستخدامها الاستخدام الأمثل لخدمة المواطن والمصلحة العامة.



كما أكد دعم ومساندة المجلس المحلي بما يسهم في تأمين خدمات ومتطلبات المواطنين بأمانة العاصمة.



فيما استعرض رئيسا لجنتي الشئون الاجتماعية والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري وعدد من أعضاء المجلس المحلي، الجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الضرورية لسكان أمانة العاصمة والذي اسهم في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.. مؤكدين وقوفهم مع أمين العاصمة في هذه المرحلة الصعبة ومضاعفة الجهود في سبيل استقرار أمانة العاصمة في مختلف الجوانب الخدمية والأمنية والتنموية وغيرها.

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