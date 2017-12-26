ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:57:14م
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات استهدفت سوقاً شعبياً بمحافظة تعز
استشهد وأصيب العشرات من المواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سوقاً شعبياً بمديرية التعزية في محافظة تعز.
إصابة 39 شخصا في كوبا نتيجة انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان
أصيب 39 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما بإصابات بالغة في كوبا إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد.
شركة (نيسان موتور) اليابانية تعتزم إستدعاء أكثر من 127 ألف سيارة في روسيا
أعلنت وكالة روستاندارت المعنية بالمواصفات الفنية في روسيا اليوم الاثنين عن اعتزام شركة (نيسان موتور) اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 127 ألف و738 سيارة في روسيا.
الرومانية هاليب تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات
إستطاعت الرومانية سيمونا هاليب إنهاء عام 2017م في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات .
آخر الأخبار:
الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة جراء تأثير الكتلة الهوائية على معظم المحافظات
خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بالجوف
عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في صرواح
استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت منزله بنهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة جراء تأثير الكتلة الهوائية على معظم المحافظات
[26/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وتكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محطات الرصد الجوي سجلت صباح اليوم أقل درجة حرارة في محافظة عمران درجة واحدة تحت الصفر، ومثلها في محافظة ذمار.

وأوضح المركز أن خرائط الطقس السطحية والعلوية تبين استمرار تأثير الكتلة الهوائية على معظم المحافظات ، متوقعاً أن تكون الأجواء باردة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع، وأجزاء من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني في درجات الحرارة الصغرى ، منبهاً المزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بالجوف
عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في صرواح
استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت منزله بنهم
اختتام المرحلة الأولى لمشروع المساعدات الغذائية في مناخة وصعفان بمحافظة صنعاء
توزيع 9 آلاف و312 سلة غذائية في الحيمة الداخلية ومناخة
بطال الجيش واللجان يكبدون الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات استهدفت سوقاً شعبياً بمحافظة تعز
حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمنازل المواطنين والمنشئات المدنية والخدمية
90 مواطناً بين شهيد وجريح في مجازر جديدة لطيران العدوان بعدة محافظات
مصدر بتعز ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول انضمام الوكيل أمير لصفوف المرتزقة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت منزله بنهم
[26/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات استهدفت سوقاً شعبياً بمحافظة تعز
[26/ديسمبر/2017]
حقوق الإنسان تدين استهداف العدوان لمنازل المواطنين والمنشئات المدنية والخدمية
[26/ديسمبر/2017]
90 مواطناً بين شهيد وجريح في مجازر جديدة لطيران العدوان بعدة محافظات
[26/ديسمبر/2017]
استشهاد ستة مواطنين بغارة استهدفت مزرعة في الخوخة بالحديدة
[25/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by