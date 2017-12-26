محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة جراء تأثير الكتلة الهوائية على معظم المحافظات صنعاء- سبأ:



توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وتكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محطات الرصد الجوي سجلت صباح اليوم أقل درجة حرارة في محافظة عمران درجة واحدة تحت الصفر، ومثلها في محافظة ذمار.



وأوضح المركز أن خرائط الطقس السطحية والعلوية تبين استمرار تأثير الكتلة الهوائية على معظم المحافظات ، متوقعاً أن تكون الأجواء باردة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع، وأجزاء من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.



وحذر المركز المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني في درجات الحرارة الصغرى ، منبهاً المزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من الصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

سبأ [26/ديسمبر/2017]سبأ