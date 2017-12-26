محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام المرحلة الأولى لمشروع المساعدات الغذائية في مناخة وصعفان بمحافظة صنعاء صنعاء- سبأ:



اختتم اتحاد نساء اليمن بالشراكة مع منظمة الأسرة المميزة المرحلة الأولى من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأشد ضعفا في مديرتي مناخة وصعفان بمحافظة صنعاء.



وأشادت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله بجهود السلطة المحلية في تسهيل عملية التوزيع .. مثمنة دور منظمة الاسرة المميزة في مساعدة الأسر الأشد فقرا.



فيما أوضح رئيس منظمة الأسرة المميزة محمد الداهية أن المشروع الذي يتضمن توزيع سلال غذائية تشمل القمح والسكر والزيت، يأتي في إطار التخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الأوضاع الراهنة والحصار الذي تسبب في كارثة إنسانية.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مشروع المساعدات الغذائية للأسر الأشد ضعفا بمديريتي مناخة وصعفان ثلاثة آلاف و642 أسرة تم اختيارها وفق المسح والنزول الميداني لرصد الحالات المستحقة بالتعاون مع السلطات المحلية.



ولفت الداهية إلى أنه تم استهداف الأسر الأشد ضعفا من فئات النساء اللاتي يعلن أسر وكذا المرضعات والأطفال المصابين بسوء التغذية والعجزة والمعاقين والنازحين.



وبين أن جهود اتحاد نساء اليمن ومنظمة الأسرة المميزة تأتي ضمن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من خلال ضمان إيصال الغذاء في المديرتين بمعدل ثلاث مرات خلال فترة المشروع.

سبأ [26/ديسمبر/2017]سبأ