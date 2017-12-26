محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 9 آلاف و312 سلة غذائية في الحيمة الداخلية ومناخة صنعاء- سبأ:



دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم توزيع 9 آلاف و312 سلة غذائية علی النازحين والمتضررين من العدوان في مديريتي الحيمة الداخلية ومناخة محافظة صنعاء.



وأوضح مشرف التوزيع في المحافظة نائب مدير مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية عصام قطينة أن مشروع السلة الغذائية يستهدف في مرحلته الثانية وبتمويل برنامج الغذاء العالمي 90 مركزا في المديريتين للتخفيف من معاناة النازحين والأسر الفقيرة.



وأشاد بجهود قيادة محافظة صنعاء وحرصها علی متابعة المنظمات الدولية لتقديم الدعم الغذائي للأسر المنكوبة والمتضررة جراء العدوان السعودي، داعيا السلطة المحلية في المديرتين إلی تذليل الصعوبات لإيصال المساعدات الغذائية للأسر المستهدفة.

سبأ [26/ديسمبر/2017]سبأ