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بطال الجيش واللجان يكبدون الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة
[26/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 كبد أبطال الجيش واللجان الشعبية جنود الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن أبطال الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بالمدفعية تجمعات الجنود السعوديين في قلل الشيباني ومنفذ علب في عسير.

وأوضح إلى أن الجيش واللجان أطلقوا عدد من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين والمنافقين في الربوعة وقلل الشيباني وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن السعودية تعترف بمصرع 3 من جنودها في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية وهم العريف خالد بن محمد التويتي، الرقيب عطيه بن أحمد علي السعدي الزهراني، العريف سالم بن صالح أسعد الحريصي.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت مرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة ومنفذ الخضراء في نجران، وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في منفذ الطوال والرمضة بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة تعز، فجرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة شرق جبل نابظة بمديرية موزع ما أسفر عن مصرع من كان على متنها، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان عمليتين نوعيتين على مواقع المرتزقة من اتجاهين، الأول من جنوب معسكر خالد، والاتجاه الثاني غرب مدينة موزع وسقط على إثر ذلك قتلى وجرحى من صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاً لعدد من مدرعات وآليات مرتزقة العدوان غرب تبة الحرزين، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأعطبيت مدرعة لهم في استهداف مدفعي في منطقة الهاملي بموزع.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش والجان الشعبية استهدفت تجمعات وتحصينات المنافقين في رأس جبل هان بالضباب.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال صد زحف لهم في منطقة يام بمديرية نهم وفي عملية إغارة للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة عيدة، فيما تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية نوعية على مواقعهم في الغرفة بمديرية المصلوب محافظة الجوف، وإفشال محاولة تسلل لهم على مواقع الجيش شمال سداح بالمديرية ذاتها.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة وادي ربيعة بمديرية صرواح محافظة مأرب، كما استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي.

سبأ
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