عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش النيجيري يقول إنه صد هجوما يشتبه أنه لبوكو حرام مايدوجوري-سبأ:



صرح الجيش النيجيري أنه صد هجوما الاثنين لمن يشتبه بأنهم متشددون من جماعة بوكو حرام على مدينة تقع في قلب الصراع مع المتمردين.



وقال الميجر جنرال نيكولاس روجرز، الذي يقود عمليات الجيش النيجيري ضد جماعة بوكو حرام ، إن الوضع الآن في مدينة مايدوجوري في شمال شرق البلاد تحت السيطرة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.



وتقول الحكومة إنها متأهبة لهجمات بوكو حرام خلال موسم عيد الميلاد وغيره من الاحتفالات. وتطالب السفارات مواطنيها بانتظام بالحذر والابتعاد عن الأماكن العامة في تلك الأوقات.



وكان اثنان من السكان ورجل في مكتب للحرس الأهلي قالوا إن إطلاق نار كثيفا دوى في منطقة مولاي بالمدينة مساء الاثنين مما دفع سكان المنطقة للفرار.



وقال قائد بالحرس الأهلي طالبا عدم نشر اسمه إن قواته شاركت في صد المهاجمين.



ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين كما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها.

سبأ [26/ديسمبر/2017]سبأ