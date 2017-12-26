محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات استهدفت سوقاً شعبياً بمحافظة تعز تعز- سبأ:



استشهد وأصيب العشرات من المواطنين اليوم بغارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سوقاً شعبياً بمديرية التعزية في محافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارات على سوق شعبي في منطقة الحيمة السفلى بمديرية التعزية ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين .



وأشار المصدر إلى أن التحليق المكثف لطيران العدوان حال دون إسعاف الضحايا.



وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في استهدف الأسواق وارتكاب الجرائم المروعة بحق المواطنين.. مؤكدا أن هذه المجزرة جريمة حرب لن تسقط بالتقادم.

سبأ [26/ديسمبر/2017]سبأ