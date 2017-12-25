مناقشة إمكانية دعم منظمة أطباء بلا حدود للقطاع الصحي بالجوف [25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم بمقر منظمة أطباء بلا حدود بصنعاء برئاسة محافظ الجوف سام علي الملاحي، الوضع الإنساني بالمحافظة وتدهور الخدمات الصحية جراء استمرار العدوان والحصار.



كما ناقش الإجتماع الذي ضم مدير القطاع الطبي بالمنظمة وعدد من مسؤولي المنظمة، إمكانية دعم القطاع الصحي بالمحافظة ومساندة جهود السلطة المحلية في التخفيف من معاناة المواطنين.



فيما أبدى مسؤولي المنظمة الاستعداد للتدخل الإنساني في المحافظة وفقا للآلية المعتمدة لدى أطباء بلا حدود..مثمنين جهود قيادة السلطة المحلية في التنسيق والتعاون مع المنظمة.



حضر الإجتماع مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة قايد مارق.

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