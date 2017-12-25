وزارة حقوق الإنسان تدين بشدة استمرار العدوان في استهداف المدنيين [25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة حقوق الإنسان، الجرائم استمرار استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي للمدنيين بمختلف المحافظات وآخرها جريمة عصر بأمانة العاصمة والتي راح ضحيتها 11 شهيدا وأربعة جرحى بينهم أطفال.



واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بشدة استهداف طيران العدوان لمبنى ديوان محافظة ذمار والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.



كما ندد البيان بأشد العبارات استهداف طيران العدوان لمزرعة بمنطقة المساحيب التابعة لمديرية الجراحي بالحديدة ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وجرح ثلاثة أخرين بينهم نساء.



واستغربت وزارة حقوق الإنسان من استمرار الصمت والتقاعس الدولي تجاه هذه الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان بقيادة السعودية ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

سبأ