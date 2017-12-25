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وقفات بمدارس المنصورية بالحديدة بمرور ألف يوم من الصمود
[25/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم  بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة اليوم وقفات احتجاجية بمدارس سبأ وأسماء ومدرسة سمية بمرور 1000 يوم من الصمود والثبات في وجه العدوان السعودي.

والقيت في الوقفات التي حضرها مدير التربية بالمديرية ومدراء المدارس كلمات وقصائد شعرية، أكدت استمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته.

وأدان الطلاب والطالبات الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته على مدى ما يقارب ثلاثة أعوام.

واستنكروا من استمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وأكدت الكلمات على ضرورة تعزيز الأصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
سبأ
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