التلاحم القبلي يدين مجازر العدوان ويدعو لمواصلة النفير ودعم الجبهات [25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدان مجلس التلاحم الشعبي القبلي الجرائم المروعة التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي وآخرها المجازر الوحشية في الحديدة والعاصمة صنعاء وذمار والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



ودعا المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كآفة قبائل اليمن إلى تحمل المسئولية تجاه كافة العيوب والانتهاكات من قبل تحالف العدوان بحشد الجهود والطاقات ومواصلة النفير على أعلى المستويات ورفد جبهات الشرف والعزة بالمال والرجال.



وأكد المجلس أن لا سبيل لنيل العزة والحرية والكرامة والاستقلال إلا بالثبات والصمود وتوحيد الصفوف في مواجهة هذا الصلف والوحشية بحكمة وبصيرةٍ وشدةِ بأسٍ.



وطالب مجلس التلاحم بتوجيه الضربات الموجعة لتحالف العدوان ردا على المجازر الوحشية التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.

سبأ