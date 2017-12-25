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آخر تحديث: الإثنين، 25 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:36:10م
قرار جمهوري بتعيين رئيساً لمجلس إدارة شركة كمران
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (102) لسنة 2017م بتعيين أحمد علي عبدالله الصادق رئيساً لمجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار.
لافروف يعتبر التواجد العسكري الأمريكي في سوريا بعد دحر داعش يعيق العملية السياسية
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا بعد القضاء على تنظيم "داعش" في أراضي البلاد غير قانوني ويعيق التسوية السياسية ويهدد وحدة البلاد.
شركة (نيسان موتور) اليابانية تعتزم إستدعاء أكثر من 127 ألف سيارة في روسيا
أعلنت وكالة روستاندارت المعنية بالمواصفات الفنية في روسيا اليوم الاثنين عن اعتزام شركة (نيسان موتور) اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 127 ألف و738 سيارة في روسيا.
الرومانية هاليب تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات
إستطاعت الرومانية سيمونا هاليب إنهاء عام 2017م في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات .
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  ثقافة
أمسية للشاعرة سمر الرميمة في مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون بصنعاء
[25/ديسمبر/2017] صنعاء – سبأ:
نظمت مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون مساء اليوم بصنعاء أمسية للشاعرة سمر عبد القوي الرميمة تحت شعار "السلم والسلام".

وألقت الشاعرة الرميمة باقة مختارة من قصائدها المتعلقة بالحب الإلهي وحب الوطن وما يعانيه اليمن في هذه الفترة الحرجة والحاجة الماسة إلى سلم وسلام اجتماعي يقوي أواصر الأخوة وحب المواطن لوطنه.

كما ألقت بعض القصائد المتعلقة بالبعد الذاتي والعاطفي تجلت من خلالها شاعرة بامتياز لاسيما من حيث خصوصية التعبير والتصوير والدلالة وقدرتها على الاستفادة من الثقافات الأخرى في تقديم تجربة ذات خلفية فنية وثقافية لافتة.

تخلل الأمسية قصيدتان للشاعرة ريا بنت الحارث بن الفضل نالت استحسان الحاضرين.
سبأ
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