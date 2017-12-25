أمسية للشاعرة سمر الرميمة في مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون بصنعاء [25/ديسمبر/2017] صنعاء – سبأ:

نظمت مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون مساء اليوم بصنعاء أمسية للشاعرة سمر عبد القوي الرميمة تحت شعار "السلم والسلام".



وألقت الشاعرة الرميمة باقة مختارة من قصائدها المتعلقة بالحب الإلهي وحب الوطن وما يعانيه اليمن في هذه الفترة الحرجة والحاجة الماسة إلى سلم وسلام اجتماعي يقوي أواصر الأخوة وحب المواطن لوطنه.



كما ألقت بعض القصائد المتعلقة بالبعد الذاتي والعاطفي تجلت من خلالها شاعرة بامتياز لاسيما من حيث خصوصية التعبير والتصوير والدلالة وقدرتها على الاستفادة من الثقافات الأخرى في تقديم تجربة ذات خلفية فنية وثقافية لافتة.



تخلل الأمسية قصيدتان للشاعرة ريا بنت الحارث بن الفضل نالت استحسان الحاضرين.

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