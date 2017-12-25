محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صورة أرشيفية مجلس القضاء يقر الحساب الختامي للسلطة القضائية (مصحح)







أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، الحساب الختامي للسلطة القضائية، ووجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك، بناءا على العرض المرفوع من أمين عام المجلس.



واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن التقرير المرفوع المتعلق بتعثر القضايا الجزائية الجسيمة المنظورة أمام محكمة بلاد الروس وبني بهلول، وأحال الموضوع إلى هيئة التفتيش للبحث عن أسباب التعثر ورفع تقرير عاجل إلى المجلس بذلك.



ووافق مجلس القضاء على نقل أربعة من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات للحاجة وسد الشواغر، كما وافق على توزيع الدفعة 21 من خريجي المعهد العالي للقضاء للتدريب في عدد من النيابات العامة وذلك لحاجة النيابات الماسة لهم ولكثرة عدد القضاة الموزعين على المحاكم من الدفع السابقة .



وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق واقره.

سبأ [25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ