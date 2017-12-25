محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز







نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين نوعيتين على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي واستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لهم بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتين نوعيتين على مواقع مرتزقة العدوان من إتجاهين، الأول جنوب معسكر خالد والاتجاه الثاني غرب مدينة موزع .



وأكد سقوط قتلى وجرحى من صفوف مرتزقة العدوان واغتنام أسلحة متنوعة خلال العمليتين.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعاً لعدد من مدرعات وآليات المرتزقة العدوان غرب تبة الحرزين بمديرية موزع، وإعطاب مدرعة ومصرع عدد من المرتزقة.



كما أكد المصدر مصرع عدد من مرتزقة العدوان وإعطاب مدرعة بقصف مدفعي بمنطقة الهاملي بموزع.



ولفت المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات وتحصينات المرتزقة في رأس جبل هان بالضباب.

سبأ [25/ديسمبر/2017] تعز - سبأ:سبأ