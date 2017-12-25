محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التكتل المدني للتنمية يدين مجزرتي العدوان في صنعاء والحديدة







أدان التكتل المدني للتنمية والحريات مجزرتي طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة واللتان راح ضحيتهما العشرات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال .



وأكد التكتل المدني في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن استهداف تحالف العدوان للمدنيين جرائم حرب .



واستنكر البيان المجازر المروعة التي بات تكرارها واستمرارها دليلاً على التعمد والاستهداف المباشر للمدنيين والأحياء السكنية .. لافتا أن هذه الجريمتين انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.



وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين .. منددا بصمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وفي المقدمة الأمم المتحدة ، التي تقف متفرجةً إزاء ما يقترف بحق اليمنيين من جرائم.



ودعا التكتل الضمائر الحية ونشطاء العالم إلى إدانة هذه الجرائم والمجازر ومساندة الشعب اليمني بفضح جرائم دول العدوان التى ترتكب بحق اليمنيين منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

سبأ [25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ