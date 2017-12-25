محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير النقل يناقش الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري



ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري.





وفي الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الخاصة بالنقل البري .. أكد وزير النقل ضرورة التعاون وخلق شراكة تكاملية بين قطاع النقل البري والشركات الخاصة بالنقل البري المحلي والدولي .



وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز وتطوير مجالات النقل البري ورفع الإيرادات وتسهل للمواطن عملية التنقل في جميع أنحاء الجمهورية.



وبين الوزير الشامي أن النقل البري يكتسب أهمية كبيرة وخدمة إنسانية تقدمها الحكومة والقطاع الخاص للمواطن سواء في التنقل والسفر بين المحافظات أو نقل البضائع الغذائية والمشتقات النفطية .



ووجه وزير النقل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بتذليل الصعوبات بما يخدم مصلحة المواطن في عملية التنقل.



من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي اهتمام الهيئة بمتطلبات الشركات الخاصة بالنقل البري وتسهيل الصعوبات التي تواجه عمل الشركات .



وأشاد بمستوى العمل والتنظيم لبعض الشركات وما تقدمه من خدمات وتوفير سبل الراحة والأمان للمسافرين.



وشدد الوادعي على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط التي أقرتها الهيئة من قبل المؤسسات والشركات الخاصة بالنقل البري.

سبأ [25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير النقل زكريا الشامي الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري.سبأ