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نتائج منافسات بطولة الجمهورية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة
[25/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:



تواصلت اليوم منافسات بطولة الجمهورية الثالثة للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية والبصرية والتي ينظمها الاتحاد العام لرياضة المعاقين تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي والعربي لذوي الاعاقة .

يشارك في البطولة التي تنظم بدعم صندوقي النشئ والشباب والمعاقين واللجنة الدولية للصليب الاحمر أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من جمعيات وأندية المعاقين حركياً والمكفوفين بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عدن، ذمار، لحج، صعدة، حجة، المحويت، إب، تعز، عمران، حضرموت ،الحديدة ".

وأسفرت نتائج البطولة في مراحلها النهائية عن فوز عبدالكريم السناني بالمركز الأول من جمعية المعاقين حركيا بصنعاء في سباق دفع الجلة وقوف، وحل ثانيا جمعان غالب إسماعيل من جمعية جرحي الحرب وثالثا عبدالصمد ابراهيم اسماعيل من نادي المستقبل بالأمانة.

وفي فعالية دفع الجلة جلوس حقق أكرم عبده علي المركز الأول من نادي المستقبل للمعاقين بأمانة العاصمة وحل ثانيا علي شعبان من جمعية المعاقين حركياً بالأمانة وثالثا سليم رزيق الثالث من جمعية المعاقين حركياً محافظة صنعاء.

وفي منافسات رمي الرمح وقوف فاز مبروك الاشول بالمركز الأول من المحويت، وحل ثانيا طه فرج من حجة وثالثا عالم الشارقي من إب، في حين حصل اللاعب حمزة الصوطي على المركز الأول من محافظة عمران في رمي الرمح جلوس، وحل ثانيا أمين الأدرن من بني حشيش وثالثا محمد علي العسيلي من محافظة صنعاء.

وحقق اللاعب مجاهد الحطامي المركز الأول من جمعية المعاقين حركيا من الأمانة في منافسات قذف القرص وقوف، وحل ثانيا خالد عبده النفر من جرحى الحرب بالأمانة وثالثا منتصر السادة من نادي المستقبل بالأمانة.

وفي منافسات قذف القرص جلوس، ذهب المركز الأول للاعب نصيب الرعود من نادي المستقبل بالأمانة وحل ثانيا عبدالغني يحيى صالح من عمران وثالثا نبيل مرشد العمري من جمعية المعاقين بالأمانة.

وفي سباق 200 متر كراسي متحركة رجال شلل جزئي، أحرز أمين الزري المركز الأول من نادي المستقبل بالأمانة وحل ثانيا هاني محمد عطاء من جمعية المعاقين حركياً الأمانة وثالثا جميل ناصر الحماطي من نادي المستقبل بالأمانة .

وفي سباق 200 متر كراسي متحركة رجال شلل كلي، فاز محمد خالد الضياني بالمركز الأول من جمعية المعاقين حركياً بالأمانة وحل ثانيا صالح الرضمي من جمعية المعاقين حركياً بالأمانة وثالثا عبدالكريم حسين الخياط من نادي المستقبل بالأمانة.

وحققت ياسمين الراعي من نادي المستقبل للمعاقين المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة سباق 100 متر للسيدات، وحل ثانيا إشراق عبدالله صالح من جمعية التحدي بالأمانة وثالثا عفاف محمد الأدور من جمعية التحدي بالأمانة.

وفي فئة المكفوفين سباق 200 متر جري رجال كلي .. حصل عايش أحمد الحسني المركز الأول من مركز النور بالأمانة، وحل ثانيا يوسف الحمادي من جمعية المكفوفين بالأمانة وثالثا عبدالاله السالمي من إب.

كما حقق اللاعب عبدالرحمن العميسي المركز الأول من جمعية المكفوفين بالأمانة في سباق 200 متر جري رجال جزئي، وحل ثانيا مجد الدين مجريش من مركز النور بالأمانة وثالثا محمد الشوكاني بذمار.

وفي سباق 100 متر جري ناشئين .. نال اللاعب عبدالله الشوكاني من ذمار المركز الأول وحل ثانيا أسامة النعيمي من مركز النور بالأمانة وثالثا وليد ابراهيم عبدالله من ذمار.

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