مصرع وجرح جنود سعوديين في عمليتي هجوم وقنص بجيزان ونجران [24/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:

لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتي هجوم وقنص بجيزان ونجران.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص جنديين سعوديين في موقع المخروق بنجران.



وأوضح المصدر أن عدداً من العسكريين السعوديين والمرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في جبل قيس بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابتي الموسم والطوال وموقع القنبور.

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