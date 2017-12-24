قيادة أمانة العاصمة تدين مجزرة العدوان في أرحب [24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في أرحب بمحافظة صنعاء وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، جريمة يندى لها جبين الإنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وحصاره الجائر لأكثر من 25 مليون مواطن منذ أكثر من ألف يوم في ظل صمت مخز ومعيب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذا والمنظمات الإنسانية والحقوقية.



ولفت البيان إلى أن الصمت الدولي شجع تحالف العدوان على الاستمرار في إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني والاستهداف الممنهج للمنازل والممتلكات العامة والخاصة والمدارس والمستشفيات .



وأكدت قيادة أمانة العاصمة، أن هذه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان فضلا عن تدميره البنية التحتية ومقدرات الوطن التي شيدها أبناءه على مدى عقود طويلة لن تزيد الشعب اليمني، إلا إصرارا وتماسكا وقوة على إستمرار مواجهة الصعوبات والوقوف في وجه العدوان الغاشم.



ودعت قيادة أمانة العاصمة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمعنيين بحقوق الإنسان إلى الخروج عن حالة الصمت وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى له الجبين.

