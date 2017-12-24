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الدفاع والأركان تنعيان اللواء الركن علي أحمد الشني
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الدفاع والأركان تنعيان اللواء الركن علي أحمد الشني
[24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:


نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية المناضل اللواء الركن متقاعد علي أحمد الشني الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 70 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن بمجال القوات المسلحة .

وأوضح بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الفقيد من الرعيل الأول من مناضلي ثورة 26 سبتمبر وأحد خريجي الدفعة الأولى كلية حربية ، لافتاً إلى أن الوطن وقواته المسلحة خسرا برحيله واحدا من خيرة قياداته المخلصين الذين كان لهم شرف الاسهام في خدمة الوطن والدفاع عنه ..

وأشار إلى الدور المتميز للفقيد الشني في الارتقاء بالمجال الثقافي والمعرفي العسكري من خلال المناصب العسكرية القيادية التي تولاها وآخرها مسؤول المتاحف للقوات المسلحة بدائرة التوجيه المعنوي .

وذكر البيان أن الفقيد كان مثالا للقائد العسكري الناجح في تنفيذ كل ما أسند إليه من مهام وواجبات خلال فترة علمه في القوات المسلحة ، مبيناً أنه منح عددا من الأوسمة و الأنواط والنياشين العسكرية والشهادات تقديرا لأدواره الوطنية والنضالية .

وعبر البيان عن خالص العزاء لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون..

سبأ
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