محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الأرصاد : معظم المحافظات مازالت تتأثر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد





أكد المركز الوطني للأرصاد أن معظم محافظات البلاد مازالت تتأثر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد .



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم المحافظات الجبلية خاصة صعدة، عمران ، صنعاء، ذمار، البيضاء ، إب، الضالع وأجزاء من لحج وأبين وكذلك المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.



كما توقع ارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة الصغرى ما بين درجة إلى درجتين مئوية يوم غد الإثنين ثم تعاود الانخفاض من يوم الثلاثاء ، مشيراً إلى احتمال تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر.



وذكر المركز أن محطات الرصد سجلت اليوم أقل درجة حرارة في محافظة عمران خمس درجات تحت الصفر .



وحذر المواطنين في المحافظات المذكورة من تدني درجة الحرارة الصغرى ، داعياً كبار السن، المرضى، الأطفال والعاملين أثناء فترة الليل والصباح لارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد .



ونبه المزارعين ورعاة الماشية والنحل من آثار موجة البرد الشديدة والصقيع حفاظاً على محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية.

سبأ [24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ