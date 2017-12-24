[24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي مستوى الخدمات الطبية بمستشفى الشرطة العام بأمانة العاصمة .
واطلع اللواء الصيفي على الإمكانيات والتجهيزات في المستشفى .. مستمعا من مدير عام المستشفى الدكتور طه زين إلى شرح حول سير العمل والصعوبات التي تواجه المستشفى .
وحث الوكيل الصيفي الكوادر الطبية على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية.
رافقه خلال الزيارة مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات بالوزارة العميد محمد الانسي .
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