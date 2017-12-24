انخفاض قيمة واردات اليمن إلى ستة مليارات و448 مليون دولار جراء العدوان انخفضت قيمة الواردات في الجمهورية اليمنية خلال العام الجاري إلى ستة مليارات و448 مليون و40 ألف دولار مقارنة بالعام 2014م الذي وصلت قيمة الواردات فيه إلى نحو 14 مليار و764 مليون دولار.