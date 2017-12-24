تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان تدين استهداف وقفة أرحب [24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدان تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان بأشد العبارات جرائم العدوان المستمرة منذ أكثر من ألف يوم وآخرها استهداف الوقفة القبلية بمديرية أرحب.



وأوضح التكتل في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استهداف العدوان السعودي الأمريكي للفعاليات الاجتماعية والقبلية، وما سبقها من تصعيد و محاولات لخلق انتصارات وهمية يكشف حالة الوهن الكبير الذي بات يعيشه العدوان, ويفصح عن مؤشر خطير نحو نواياه لارتكاب المزيد من المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني.



وأكد البيان أن هذه المحاولات لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة الصمود في مواجهة العدوان، مشيداً بالمواقف العظيمة لقبائل اليمن ودعمها المستمر لجبهات الشرف بقوافل البذل والعطاء.

