اللجنة العليا لتنظيم التصحيح ترحب بقرار الرئيس الصماد بشان العفو [24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

رحبت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح بقرار العفو الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى.



واعتبرت اللجنة في اجتماعها هذا القرار يجسد روح الاستشعار بالمسؤولية الوطنية لدي القيادة السياسية وكذا تجسيدا لروح التسامح ونبذ ثقافة العنف وغرس ثقافة المحبة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.



وأشادت بحكمة وحنكة رئيس المجلس السياسي الأعلى في معالجة ما أفرزته التي شهدتها العاصمة صنعاء مؤخرا .. داعية إلي توسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صنع القرار السياسي والحوار الجاد والمسئول مع مكونات العمل السياسي وصولا إلي المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحد وإلي تبني سياسة التعايش والسلم الاجتماعي.



ودعت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعب اليمني ومكوناته السياسية إلي تضافر الجهود من أجل تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.



وأكدت أن حديث الرئيس الصماد خلال لقاءه مؤخرا قيادات تنظيم التصحيح يعكس توجهات القيادة السياسية في بناء الدولة المدنية الحديثة والشراكة الحقيقية وإرساء وترسيخ المسار الديمقراطي والحفاظ علي الوحدة والامن والاستقرار وتعزيز الصمود والتصدي للعدوان وتماسك الجبهة الداخلية.

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