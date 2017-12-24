تدشين ورشة تعريفية بتكتل بريكس ومبادرة الصين لإحياء طريق الحرير [24/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دشن النادي اليمني للتنسيق مع دول بريكس اليوم بالهيئة العامة للاستثمار ورشة تعريفية بتكتل بريكس ومبادرة الصين لإحياء طريق الحرير .



وفي التدشين أشار مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب إلى أهمية الورشة وضرورة الاستفادة منها ضمن الخطط والرؤى الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني.



وأكد الدكتور الترب أهمية تقديم الهيئة والنادي رؤية عن تكتل بريكس وطريق الحرير البحري بما يمكن اليمن من الاستفادة في صياغة الخطط والإستراتيجيات الحكومية.



فيما أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الكهلاني أهمية التعاون بين الهيئة والنادي بما يسهم ايجابا على الجانب الحكومي.



بدوره أشار رئيس النادي اليمني للتنسيق مع دول بريكس علي إسحاق إلى أهمية تعزيز التعاون بين النادي والهيئة.



وقدمت خلال الورشة ورقة عمل لنائب رئيس النادي حسن الفران تمحورت حول التعريف بتكتل بريكس وبنك بريكس "بنك التنمية الجديد" ومنظمة شنغهاي للتعاون والإتحاد الأوراسي وتكتل دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).



فيما ركزت الورقة الثانية التي قدمها رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالنادي أشرف شنيف، على مبادرة الصين لطريق الحرير والتعريف بالمبادرة الصينية وأهمية اليمن الواقعة على طريق الحرير البحري.



وإستعرض تحركات الدول المحيطة والتحديات ومنجزات النادي في هذا الشأن.



تخلل الورشة إستعراض فيلم عن النادي اليمني للتنسيق مع دول بريكس ورؤيته ورسالته وأهدافه.

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