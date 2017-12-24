وقفة للقطاع الصحي بعمران بمرور ألف يوم من الصمود [24/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:

نظم القطاع الصحي بمحافظة عمران وقفة بمرور ألف يوم من الصمود في مواجهة العدوان وتعزيزاً للثبات واستمرار دعم الجبهات.



واستنكر المشاركون في الوقفة، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب .. مؤكدين تواطؤ الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع تحالف العدوان في ارتكاب أبشع المجازر ضد الإنسانية باستمرار الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لوقف تلك الجرائم.



وأشاروا إلى أن العدوان تسبب في تعطيل أكثر من 55 بالمائة من المرافق الصحية، وتدمير عشرات المرافق الأخرى ما أدى إلى تدهور الوضع ووفاة آلاف المرضى.



وأكد منتسبو القطاع الصحي استمرارهم في تقديم واجبهم الإنساني ومواصلة عطائهم في المجال الطبي والإنساني في المستشفيات والمراكز الصحية رغم شحة الإمكانات جراء العدوان والحصار.



ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بواجبه لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

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