فرع شركة الغاز بصعدة تعاود توزيع مادة الغاز المنزلي [24/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

بدأ فرع شركة الغاز بمحافظة صعدة اليوم توزيع ثلاثة ألف أسطوانة غاز بمركز المحافظة بالسعر المدعوم ألفين ريال بعد انقطاع دام عام جراء تدمير العدوان لمحطة واسطوانات الغاز.



وأوضح مدير فرع شركة الغاز بالمحافظة حسن القمادي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توزيع ثلاث ألف أسطوانة على مركز المحافظة يأتي بعد توقف الشركة عن التوزيع لمدة عام.



ولفت إلى أن عملية التوزيع ستسمر بصورة أسبوعية لتغطية احتياجات السوق من مادة الغاز المنزلي، في حال استمرار استئناف الترحيل وبالسعر المدعوم .

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