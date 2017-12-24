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آخر تحديث: الأحد، 24 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:52:00م
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تدشين توزيع السلات الغذائية للأسر الفقيرة والنازحة في ريمة
[24/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:
دشنت مؤسسة مودة التنموية الخيرية اليوم مشروع توزيع السلة الغذائية للأسر الفقيرة والنازحة بمديرية السلفية محافظة ريمة بتمويل من مؤسسة بنيان التنموية.

يستهدف المشروع 418 أسرة من الأشد فقراً والنازحين في مناطق صوفان - ​سلا -​ الصعدي - بعزلة بني الواحدي بقيمة تسعة ملايين و 775 ألف ريال.

وخلال التدشين أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان المهندس محمد المداني والمدير التنفيذي لمؤسسة مودة عبدالله الكبسي أن توزيع السلات الغذائية يأتي في إطار الحملة التي تنفذها المؤسستان لدعم الأسر النازحة والأشد فقرا للتخفيف من معاناتها جراء العدوان وحصاره الجائر المستمر منذ أكثر من ألف يوم.

وأشارا إلى أن المشروع أحد المشاريع الخيرية للمؤسستين الهادفة إلى الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للفئات الأشد احتياجاً وتلبية احتياجاتها الأساسية.
سبأ
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