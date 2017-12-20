منتدى الحداثة والتنوير الثقافي يحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأديب والمناضل أحمد قاسم دماج [20/ديسمبر/2017] صنعاء – سبأ:

ينظم منتدى الحداثة والتنوير الثقافي يوم الاثنين المقبل على رواق بيت الثقافة بصنعاء ندوة ثقافية بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الأديب والمناضل أحمد قاسم دماج.



وحسب بيان المنتدى ستتضمن الندوة قراءات نقدية في أعمال الراحل بمشاركة عدد من الأدباء والكتاب والباحثين.



ويتحدث في الندوة كل من: هدى أبلان ،محمد عبدالسلام منصور، عبدالباري طاهر، عبدالكريم قاسم ، احمد ناجي النبهاني، صدام الشيباني، محمد قائد البكري ، وعبدالرقيب الوصابي.

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