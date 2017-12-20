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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - ديسمبر - 2017 الساعة 03:52:46م
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افتتاح معرض صور 1000 يوم من الصمود بجامعة اقرأ
[20/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
افتتح رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي وأمين عام جامعة اقرأ محمد قاسم الهاشمي اليوم، بجامعة اقرأ معرض صور 1000 يوم من العدوان.

اشتمل المعرض صور عكست معاناة الشعب اليمني على مدى ألف يوم من الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وما خلفه من أضرار على كافة المجالات.

وفي الافتتاح أشار ضيف الله الشامي إلى أهمية المعرض في إيضاح حقائق العدوان وما تعرض له اليمن خلال 1000 يوم من جرائم وانتهاكات ويجسد في الوقت نفسه معاناة اليمنيين.

وقال "إن هذه الفعاليات والمعارض، تعد رسالة لقوى العدوان أنه بعد 1000 يوم من العدوان والصمود سنكون بإعتمادنا على الله أقوى من قبل ألف يوم ".

وأضاف " مهما ارتكب العدوان من جرائم ومجازر بحق الشعب اليمني والتي نشاهدها في هذه المعارض، ستبقى في ذاكرة الأجيال ما تعرض له الوطن من عدوان سافر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ".

وقال " لو ذهبنا للاستسلام لكان الوضع أسواء مما نحن عليه وما نقدمه تضحيات وشهداء يهون في سبيل الحرية والكرامة والسعي نحو النهضة والرقي ".

فيما أشار عميد شئون الطلاب بجامعة اقرأ الدكتور عبدالملك حميد الدين أن المعرض الذي ينظمه طلاب جامعة اقرأ يحتوي على صور جرائم العدوان على مدى 1000 يوم ومجسمات تعكس صمود الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية.
سبأ
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