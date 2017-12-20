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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - ديسمبر - 2017 الساعة 03:52:46م
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  محلي
وزارة النقل تنفي دخول أي سفن إلى ميناء الحديدة
[20/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
    نفت وزارة النقل ما تناقلته بعض الفضائيات والمواقع الالكترونية التابعة لدول التحالف، من أخبار عن انه قد تم إدخال سفن محملة بمواد غذائية عبر ميناء الحديدة.

وأكدت وزارة النقل في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه أن ميناء الحديدة مازال مغلقا من قبل دول تحالف العدوان ، مشيرة إلى أن دول التحالف تقوم بتظليل الرأي العام عبر وسائلها الاعلامية المختلفة التابعة له والمشاركة في العدوان.

وبينت وزارة النقل أنه لم تدخل أي سفينة اغاثية أو انسانية أو حتى تجارية لميناء الحديدة كما يزعم تحالف العدوان، منوهة بان ميناء الحديدة جاهز لاستقبال السفن إلا أن تحالف العدوان يمنع دخول السفن المحملة بالبضائع والمواد الأغاثية وغيرها من السفن ويهدد باستهدافها اذا اقتربت شبرا واحدا باتجاه الميناء.

وطالبت وزارة النقل كافة وسائل الاعلام بتحري الدقة والمصداقية في نشر هكذا أخبار وذلك من خلال التأكد من المصادر الموثوق بها.
سبأ
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