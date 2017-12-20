استشهاد وإصابة 19 مواطناً باستهداف طيران العدوان لمنزل مواطن بمدينة صعدة [20/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب 19 مواطناً باستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمنزل مواطن في مدينة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على منزل المواطن محمد الشيخ وسط مدينة صعدة ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال وإصابة ثمانية آخرين بجروح .



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف المنزل وبجانبه على بعد عدة أمتار أيضاً مدرسة الخضراء الأساسية تكتظ بمئات الطالبات ما أحدث حالة من الهلع في صفوف طلاب المدرسة وكذا احتراق سيارة مواطن أثناء مرورها في الشارع العام .



واستنكر المصدر هذه الجريمة المروعة التي تكشف حالة التخبط لتحالف الشر والإجرام السعودي الإماراتي الأمريكي.

سبأ