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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - ديسمبر - 2017 الساعة 03:52:46م
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الرئيس الصماد يلتقي وزير الشباب والرياضة
[20/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد.

ناقش اللقاء سير العمل الشبابي والرياضي وخطط وبرامج الإتحادات والأندية الرياضية وأنشطتها في ختام الموسم الرياضي للعام الجاري.

واستعرض اللقاء خطط وبرامج الوزارة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الشبابية والرياضية وكذا والإتحادات والأندية خلال العام المقبل وسبل التغلب على الصعوبات التي تعترض مختلف الأنشطة وخاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إضطلاع وزارة الشباب والرياضة بدورها في تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية.

وشدد على ضرورة الإهتمام باحتياجات الشباب والرياضيين ومتطلباتهم لتعزيز الأداء وتنمية المواهب الإبداعية وخاصة أن اليمنيين يمتلكون قدرات تؤهلهم لحصد المراكز المتقدمة في المحافل العربية والدولية.

وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى على مضاعفة الجهود واستمرار تحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب والبطولات.

كما أكد ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية وتعزيز أداء الإتحادات والأندية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الألعاب الرياضية والنهوض بواقعها.
سبأ
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