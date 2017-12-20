الرئيس الصماد يلتقي الكتلة البرلمانية لمحافظة حجة [20/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الكتلة البرلمانية لمحافظة حجة بحضور محافظ المحافظة هلال الصوفي وعدد من وكلاء المحافظة.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المحافظة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار بالإضافة إلى دور أعضاء البرلمان خلال المرحلة الراهنة وجهودهم في تعزيز الإستقرار المجتمعي جراء ما خلفه العدوان والحصار من تداعيات، أثرت سلبا على مختلف المسارات.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية اضطلاع أعضاء مجلس النواب في المحافظة بالأدوار المناطة بهم في تلمس هموم المواطنين وعكسها على الجهات المعنية لتلبيتها أول بأول فضلا عن تفعيل قيم التآزر بين أفراد المجتمع وخاصة أن المحافظة تمثل مختلف الأطياف والمشارب .



وأشار إلى أهمية التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء العدوان والحصار وما يتطلبه ذلك من تسامي فوق الجراح ونسيان الخلافات التي يسعى العدوان لتأجيجها ليسهل له تمرير مخططاته الرامية تمزيق وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية .



وشدد على ضرورة تنمية الإيرادات وصرفها فيما يخدم المجتمع واحتياجاته اليومية بالإضافة إلى الإسهام في العملية التنموية ولو في حدها الأدنى من خلال تعزيز دور الأوعية الضريبية والجمركية وغيرها من الأوعية الإيرادية بما يخدم المصلحة العامة .



كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن تكون أبواب المحافظة مشرعة أمام الجميع دون استثناء بحيث يجد المواطن مهما كان موقعه ومكونه السياسي أو القبلي إيصال مظلوميته إلى قيادة المحافظة والتعاطي معها بإيجابية بعيدا عن المجاملة والمحاباة .



وأشاد بواقف أبناء حجة المشرف وما قدموه ويقدمونه يوميا في مواجهة العدوان وصد الغزاة والمعتدين برفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد بالإضافة إلى دورهم الفاعل في معالجة الأضرار الناجمة عن العدوان وإيواء النازحين ودعم المحتاجين الذين تقطعت بهم السبل أو فقدوا سبل العيش جراء تدميرها من قبل تحالف العدوان السافر.



وقال " إن حجة ستظل عصية على العدوان وعنوان للصمود والتحدي والوطنية وحارس صلب للجمهورية والثورة " .. مشيرا إلى الدور الكبير للمحافظة وقياداتها وفي المقدمة الكتلة البرلمانية في هذه المرحلة الراهنة ومتطلباتها ودورهم الحيوي في إفشال المؤامرة التي تستهدف الجبهة الداخلية .



من جانبه أشاد محافظ حجة بجهود المجلس السياسي الأعلى في تحمله للمسؤولية خلال المرحلة الراهنة التي هي من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد منذ عقود .



ونوه بدور أعضاء مجلس النواب في المحافظة الفاعل من خلال اضطلاعهم بواجبهم تجاه المجتمع .. وقال " إن أبناء محافظة حجة يمثلون نموذجا في التعايش والسلم ونعدكم أن تظل هذه السمة صفة من صفات أبناء المحافظة ".



وأضاف " إننا على يقين أن أبناء محافظة حجة سيظلون كما عهدهم الوطن عند مستوى المسؤولية في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته ومراميه التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا " .. مستعرضا الصعوبات التي تواجه سير العمل والجهود المبذولة لتجاوزها والتغلب عليها.



فيما أشاد ممثلو محافظة حجة بمجلس النواب بدور القيادة السياسية وحكمتها في التعاطي مع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مؤخرا والذي كان له الأثر الإيجابي في تجاوز الكثير من تداعياتها.



وتطرقوا إلى صمود وثبات أبناء محافظة حجة في مواجهة العدوان والتصدي لمرتزقته وخاصة الأبطال في جبهة ميدي وحرض واللتان تمثلان ملحمة بطولية بكل ما تحمله الكلمة.



وأشاروا إلى أن المرابطين في تلك الجبهات ظلوا سدا منيعا لزحف قوى العدوان ومرتزقته.

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