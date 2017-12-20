محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة التنسيق للمنظمات تدعو الى وقف قتل الأطفال والمواطنين الأبرياء في اليمن صنعاء - سبأ:

جددت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل دعوتها للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل والمنظمات الدولية إلى وقف قتل الأطفال والمواطنين الأبرياء في اليمن .



وناشدت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه العالم أجمع بوقف العدوان والمجازر التي يرتكبها بحق الأطفال والمدنيين في اليمن منذ ألف يوم والتي تسببت في مقتل ألفين و890 طفلا وإصابة سبعة الآف و 730 .



وأدان بيان الهيئة استمرار العدوان الجائر لـ 1000 يوم على الشعب اليمني ، والذي خلف دمارا كبيرا في البنى التحتية ومجازر بشعة بحق الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء ،و فرض حصار اقتصادي منع دخول المواد الغذائية والأدوية والمواد النفطية، فضلا عن انتشار الأمراض و الأوبئة .



وطالب البيان برفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن وسرعة تشكيل لجان تحقيق وطنية ودولية لتقييم الأثر من انتهاكات العدوان والحصار في جميع محافظات الجمهورية ، وسرعة إعادة الأعمار في كل المدن اليمنية وصرف الرواتب والتعويضات العادلة لكل المتضررين



و استنكرت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان والتي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .

سبأ [20/ديسمبر/2017]سبأ