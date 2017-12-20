محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بركان تو اتش يستهدف الرياض والمدفعية تدك مواقع العدو مرتزقته صنعاء - سبأ:



أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا بالستيا نوع بركان تو اتش على قصر اليمامة في الرياض ،فيما دكت المدفعية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر كبيرة في الرواح والعتاد .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش و اللجان الشعبية أطلقت صاروخا بالستيا نوع بركان تو اتش استهدف قصر اليمامة في الرياض خلال اجتماع موسع لقادة النظام السعودي .



وأشار المصدر إلى أن قصفا صاروخيا ومدفعيا للجيش و اللجان استهدف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران،وقنص أثنين مرتزقة في تبة الخشباء ،و تدمير طقمين عسكريين محملين بالمرتزقة في موقعي الطلعة وصلة ومصرع من كانوا على متنهما.



في جيزان استهدفت المدفعية تحصينات وتجمعات المرتزقة في الرمضة،وجندي سعودي تم قنصه في موقع مستحدث شرق جحفان،وقنص أثنين آخرين قبالة منفذ علب في قطاع عسير.



فيما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب وتبة الخزان ،واستهدفت تجمعات آخرى في معسكر الحاجر في عسير .



وحسب المصدر لقي 16 مرتزقا مصرعهم و جرح آخرون في عملية إغارة للجيش و اللجان على مواقعهم شمال يختل في تعز وتدمير مدرعة عسكرية وآليتين أخريتين في العملية التي ساندها قصف مدفعي .



كما قتل وجرح عشرات المرتزقة وتم أسر آخرين وإحراق طقم عسكري خلال كسر زحف لهم على قرية الحوايط بموشج شمال يختل بمديرية المخا وإحراق طقم آخر في كمين محكم ومصرع طاقمه، فيما لقي عشرة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص في يختل .



وفي المحافظة نفسها أحبط الجيش و اللجان محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حمير أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما دكت المدفعية تجمعات آخرى للمرتزقة في الضباب ما أدى الى مصرع وجرح العشرات منهم .



وذكر المصدر أن صاروخية الجيش و اللجان أطلقت صاروخ نوع زلزال2 استهدف اجتماع لقادة مرتزقة العدوان في منطقة صافر بفرضة نهم،وتدمير آلية عسكرية نوع فورد بصاروخ موجه في الحول بالمنطقة نفسها .



ووفقا للمصدر أحبط الجيش و اللجان محاوله تسلل للمرتزقة في طورالباحة بمحافظة لحج أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ [20/ديسمبر/2017]سبأ