رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة للفيفا بسبب جريزمان مدريد /سبأ:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية امس أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم قرر تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة أمام الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بسبب اتصالات النادي الكتالوني باللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان تمهيدا للتعاقد معه.



وكان جريزمان قد مدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو الماضي حتى 2022 مما يدعم موقف النادي المدريدي بشكل كبير في شكواه أمام الفيفا. وينظر أتلتيكو مدريد إلى محاولات برشلونة في ظل تربع الأخير على صدارة الدوري الإسباني، فيما يحتل هو المركز الثاني، باعتبارها شكلا من أشكال زعزعة استقراره وإبعاده عن المنافسة.

سبأ [20/ديسمبر/2017]سبأ