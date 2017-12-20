محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 38 شهيداً وجريحاً استهدفهم طيران العدوان والمرتزقة خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 بينهم نساء وأطفال .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 15 مواطناً بينهم نساء وأطفال إثر غارة على منزل المواطن علي بن علي السوادي في منطقة عبية بمديرية بيحان محافظة شبوة .



وذكر المصدر أن أكثر من سبعة مواطنين استشهدوا وأصيبوا في غارة على سيارات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة ، كما شن الطيران أربع غارات على مديرية الجراحي و غارة على مديرية الدريهمي .



وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية منزل المواطن طه علوان عبده في قريبة الشعوبة غرب مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء و ستة أطفال .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجوف في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح ثلاثة آخرين .



وأصيب مواطن بجروح بليغة إثر غارة استهدفت سيارته في قرية المديد بمديرية نهم ، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب بقذائف المدفعية .



في محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على مزارع المواطنين في مناطق محديدة وآل صبحان وآل مجدع بمديرية باقم و غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح و غارتين على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية وثلاث غارات على مديرية الظاهر .



ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه و منطقة الغور بمديرية غمر .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و ست غارات أخرى على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارتين على جبل المرحة جوار مصنع اسمنت عمران .



وحسب المصدر أطلق طيران الأباتشي التابع للعدوان أكثر من 93 صاروخاً على الحثيرة في جيزان .

سبأ [20/ديسمبر/2017]سبأ