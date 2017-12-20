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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:25:38ص
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38 شهيداً وجريحاً استهدفهم طيران العدوان والمرتزقة خلال الساعات الماضية
[20/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 38 بينهم نساء وأطفال .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 15 مواطناً بينهم نساء وأطفال إثر غارة على منزل المواطن علي بن علي السوادي في منطقة عبية بمديرية بيحان محافظة شبوة .

وذكر المصدر أن أكثر من سبعة مواطنين استشهدوا وأصيبوا في غارة على سيارات المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة ، كما شن الطيران أربع غارات على مديرية الجراحي و غارة على مديرية الدريهمي .

وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية منزل المواطن طه علوان عبده في قريبة الشعوبة غرب مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء و ستة أطفال .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجوف في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح ثلاثة آخرين .

وأصيب مواطن بجروح بليغة إثر غارة استهدفت سيارته في قرية المديد بمديرية نهم ، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب بقذائف المدفعية .

في محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على مزارع المواطنين في مناطق محديدة وآل صبحان وآل مجدع بمديرية باقم و غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح و غارتين على منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية وثلاث غارات على مديرية الظاهر .

ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه و منطقة الغور بمديرية غمر .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و ست غارات أخرى على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و غارتين على جبل المرحة جوار مصنع اسمنت عمران .

وحسب المصدر أطلق طيران الأباتشي التابع للعدوان أكثر من 93 صاروخاً على الحثيرة في جيزان .

سبأ
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