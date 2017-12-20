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  عربي ودولي
إصابات خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس
[20/ديسمبر/2017]
نابلس – سبأ:
أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين فجر اليوم الأربعاء خلال مواجهات عنيفة شهدها محيط قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين للقبر بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية والاحتفال بأعيادهم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الفتى قسام نضال كعبي (15عامًا) من مخيم بلاطة أصيب برصاصة في رأسه، ونقل إلى مستشفى رفيديا للعلاج، كما أصيب شاب آخر بعيار معدني بالقدم، بالإضافة إلى العديد من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكان المئات من الشبان قد تواجدوا في ساعات الليل في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، للتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين الذين كانوا يستعدون لاقتحام القبر.

وأغلق الشبان الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة والحاويات، وفور وصول دوريات الاحتلال، اندلعت مواجهات بشارع عمان ومدخل مخيم بلاطة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

وأكد شهود أن جنود الاحتلال اعتلوا اسطح عدد من البنايات المرتفعة، وتمركز عليها عدد من القناصة.

ووصلت لاحقًا عشرات الحافلات والمركبات التي تقل مئات المستوطنين تحرسها دوريات الاحتلال قادمة من حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

ويزعم اليهود أن "قبر يوسف" مقام مقدس لديهم بذريعة وجود عظام من سيدنا يوسف (عليه السلام) داخله، لكن علماء الآثار يؤكدون أن عُمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، مرجحين أن يكون المقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.

سبأ
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