محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رابطة شباب الأقصى: قرار ترامب لن يغير حقيقة أن القدس عاصمة فلسطين صنعاء - سبأ :

نظمت رابطة شباب الأقصى في اليمن اليوم وقفة تضامنية نصرة للقدس تحت شعار "وقفة الغضب نصرة للقدس"، في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء.



وخلال الوقفة التضامنية ألقيت كلمة متلفزة لنائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر كمال الخطيب، أشاد فيها بدور الشعب اليمني في نصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى و مساندته على كافة المستويات الرسمية والشعبية والطلابية.



وقال " الشعب اليمني يقف دائما إلى جانب القدس وأهلها رغم الظروف التي يمر بها إلا أنه لا ينسى مقدسات الأمة وعلى رأسها القدس والمسجد الأقصى ".



فيما أشار مدير شؤون الطلاب بجامعة العلوم عصام الرعدي إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات المناصرة والمساندة للقضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية.. داعيا إلى التفاعل مع القضية الفلسطينية والغضب لأجل القدس .



وأكدت رابطة شباب الأقصى في بيان صادر عنها أن الهجمة الأمريكية الصهيونية على القدس تسعى لطمس هويتها العربية الإسلامية وتهويدها.. لافتا إلى أن إصرار ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب مؤامرة لا تقل عن مؤامرة وعد بلفور.



وأشارت الرابطة إلى أن الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي له الحق بالمقدسات على أرض فلسطين.. مؤكدة أن قرار ترامب لن يغير هذه الحقيقة وستبقى القدس عاصمة فلسطين.



تخلل الوقفة معرض فني مصور عن مدينة القدس وأبرز معالمها ومقدساتها، كما ألقى الشاعر محمد أبو مصطفى قصيدة بعنوان "اغضب للقدس".

سبـأ [19/ديسمبر/2017]سبـأ