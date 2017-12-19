ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:40:47م
قائد الثورة يكشف عن معادلة جديدة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي
كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن معادلة سيفرضها الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
إدانة فلسطينية لاستخدام "الفيتو" الأميركي ضد مشروع قرار القدس
أدانت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وفعاليات المجتمع المحلي، استخدام الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو" ضد مشروع قرار تقدمت به مصر في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.
اجتماع لقيادة مصلحة الجمارك برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
عقد بمصلحة الجمارك اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين المقبولي وبحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الأسطى وقيادة المصلحة.
إتحاد (الفيفا) يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوماً
ررت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة بشكل مبدئي إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو لمدة 90 يوماً.
آخر الأخبار:
إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمع لقيادة مرتزقة العدوان بفرضة نهم
رابطة شباب الأقصى: قرار ترامب لن يغير حقيقة أن القدس عاصمة فلسطين
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الإعلامي عبدالملك العيزري
تدمير طقمين وقصف مدفعي يستهدف تجمعات العدو بنجران وجيزان وميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رابطة شباب الأقصى: قرار ترامب لن يغير حقيقة أن القدس عاصمة فلسطين
[19/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظمت رابطة شباب الأقصى في اليمن اليوم وقفة تضامنية نصرة للقدس تحت شعار "وقفة الغضب نصرة للقدس"، في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء.

وخلال الوقفة التضامنية ألقيت كلمة متلفزة لنائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر كمال الخطيب، أشاد فيها بدور الشعب اليمني في نصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى و مساندته على كافة المستويات الرسمية والشعبية والطلابية.

وقال " الشعب اليمني يقف دائما إلى جانب القدس وأهلها رغم الظروف التي يمر بها إلا أنه لا ينسى مقدسات الأمة وعلى رأسها القدس والمسجد الأقصى ".

فيما أشار مدير شؤون الطلاب بجامعة العلوم عصام الرعدي إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات المناصرة والمساندة للقضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية.. داعيا إلى التفاعل مع القضية الفلسطينية والغضب لأجل القدس .

وأكدت رابطة شباب الأقصى في بيان صادر عنها أن الهجمة الأمريكية الصهيونية على القدس تسعى لطمس هويتها العربية الإسلامية وتهويدها.. لافتا إلى أن إصرار ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب مؤامرة لا تقل عن مؤامرة وعد بلفور.

وأشارت الرابطة إلى أن الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي له الحق بالمقدسات على أرض فلسطين.. مؤكدة أن قرار ترامب لن يغير هذه الحقيقة وستبقى القدس عاصمة فلسطين.

تخلل الوقفة معرض فني مصور عن مدينة القدس وأبرز معالمها ومقدساتها، كما ألقى الشاعر محمد أبو مصطفى قصيدة بعنوان "اغضب للقدس".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمع لقيادة مرتزقة العدوان بفرضة نهم
الرئيس الصماد يعزي في وفاة الإعلامي عبدالملك العيزري
تدمير طقمين وقصف مدفعي يستهدف تجمعات العدو بنجران وجيزان وميدي
قصف مدفعي على تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في عسير
مصرع العشرات وتدمير ست آليات لمرتزقة العدوان بتعز
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في طور الباحة بلحج
11 غارة وقصف مدفعي وصاروخي سعودي يستهدف مناطق متفرقة بصعدة
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
استشهاد 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً في شبوة
استشهاد تسعة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في الوازعية بتعز
العدوان السعودي على اليمن
11 غارة وقصف مدفعي وصاروخي سعودي يستهدف مناطق متفرقة بصعدة
[19/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن ست غارات على حرض وميدي
[19/ديسمبر/2017]
استشهاد 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً في شبوة
[19/ديسمبر/2017]
استشهاد تسعة مواطنين بقصف مدفعي للمرتزقة في الوازعية بتعز
[19/ديسمبر/2017]
أكثر من 7 شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان على منطقة الجاح بالحديدة
[19/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by