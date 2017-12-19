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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:40:47م
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الرئيس الصماد يعزي في وفاة الإعلامي عبدالملك العيزري
[19/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى هشام عبدالملك علي العيزري وإخوانه وذلك في وفاة والدهم الإعلامي القدير عبدالملك العيزري جاء فيها:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المذيع والإعلامي القدير عبدالملك علي العيزري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في المجال الإعلامي والإذاعي .

حيث خسر الوطن والإعلام اليمني برحيل الفقيد العيزري واحدا من أبرز مبدعيه ورجاله الذين قدموا عطاءات متميزة، حيث كان رحمه الله واحدا ممن ساهموا في خدمة القضايا الوطنية عبر مختلف البرامج الإعلامية الإذاعية فضلا عن دوره الكبير في تعزيز الوعي المجتمعي بتبني البرامج الدينية .

لقد كان الفقيد العيزري مثالا للإعلامي القدير المتفاني في أداء مهنته والمتجدد في إبداعاته وتفوقه في أداء العمل الإعلامي المسئول والملتزم بقضايا الوطن وخدمة الحقيقة.

وإننا إذ نشاطركم وأفراد الأسرة الإعلامية اليمنية الحزن في هذا المصاب .. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا وكل زملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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